Минздрав не планирует менять критерии для смягчения карантина – Степанов

Чтобы карантинные ограничения в том или ином регионе были смягчены, должны учитываться инцидентность (не более 12 новых случаев на 100 тыс. населения), охват тестированием и количество коек в больницах, занятых больными COVID-19, менять эти критерии правительство не намерено. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Правительство Украины не собирается менять или смягчать критерии, которые позволяют переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в том или ином регионе. Об этом на брифинге в Киеве 24 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что постановление Кабмина об адаптивном карантине предусматривает три критерия: инцидентность (не более 12 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние семь дней), загруженность коек в больницах (не более 50%) и охват тестами (среднее количество за семь дней – не менее 12 на 100 тыс. населения).

"Спрашивают, можно ли снизить показатель тестирования, потому что количество заболевших небольшое. Скажу просто: если вообще не тестировать, то и заболевших на бумаге не будет", – сказал министр.

23 мая Минздрав сообщал, что девять областей Украины пока не могут смягчать карантин из-за несоответствия критериям; в трех из них (Днепропетровской, Донецкой и Луганской) не выдерживается норма тестирования.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

Всего в Украине с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617.