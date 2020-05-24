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Минздрав не планирует менять критерии для смягчения карантина – Степанов

Чтобы карантинные ограничения в том или ином регионе были смягчены, должны учитываться инцидентность (не более 12 новых случаев на 100 тыс. населения), охват тестированием и количество коек в больницах, занятых больными COVID-19, менять эти критерии правительство не намерено. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Степанов пояснил правила адаптивного карантина
Степанов пояснил правила адаптивного карантина
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины не собирается менять или смягчать критерии, которые позволяют переходить на следующий этап снятия карантинных ограничений в том или ином регионе. Об этом на брифинге в Киеве 24 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он напомнил, что постановление Кабмина об адаптивном карантине предусматривает три критерия: инцидентность (не более 12 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние семь дней), загруженность коек в больницах (не более 50%) и охват тестами (среднее количество за семь дней – не менее 12 на 100 тыс. населения).

"Спрашивают, можно ли снизить показатель тестирования, потому что количество заболевших небольшое. Скажу просто: если вообще не тестировать, то и заболевших на бумаге не будет", – сказал министр.

23 мая Минздрав сообщал, что девять областей Украины пока не могут смягчать карантин из-за несоответствия критериям; в трех из них (Днепропетровской, Донецкой и Луганской) не выдерживается норма тестирования.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

Всего в Украине с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617.

Теги: Украина, карантин, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, тестирование
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