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Кабмин разрешит экспорт масок. Но только если их нельзя продать в Украине

Ожидается, что Кабинет Министров Украины ослабит ограничения экспорта средств индивидуальной защиты на следующей неделе. Продажа масок и других средств защиты за границу запрещена с начала карантина.

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Украинским производителям снова разрешат экспортировать маски
Украинским производителям снова разрешат экспортировать маски
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины собирается на следующей неделе частично разрешить экспорт масок и других средств защиты. Об этом шла речь на совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

"[На совещании] поднимался вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств индивидуальной защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств", – отметила пресс-служба.

Кабмин должен разработать необходимое решение на следующей неделе.

Экспорт средств защиты из Украины был запрещен одновременно с введением карантина из-за эпидемии коронавирусной инфекции – 12 марта. В решении говорилось, что экспорт будет ограничен, пока производители не удовлетворят внутренний спрос.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, экспорт, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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