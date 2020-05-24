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В Переяславе COVID-19 обнаружили у студента, госпитализированного после падения со второго этажа

На коронавирус в Переяславе Киевской области проверили студента 1998 года рождения, который попал в реанимацию в результате занятий паркуром. Тест показал, что у него COVID-19.

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Пострадавшему делали тест на коронавирус
Пострадавшему делали тест на коронавирус
Фото: ЕРА

В Переяславе Киевской области коронавирусную инфекцию обнаружили у студента факультета физического воспитания местного государственного университета имени Григория Сковороды, который попал в больницу 17 мая.

Об этом 23 мая говорится в размещенном на сайте Переяславского городского совета протоколе заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Со второго этажа недостроенной пятиэтажки бывшего завода "Точмаш", что в городском микрорайоне Подварки, упал парень 1998 года рождения. С политравмой его доставили в реанимационное отделение бригадой экстренной медицинской помощи. Пострадавший – студент... Он со своими друзьями занимался там паркуром (преодоление препятствий с помощью прыжков. – "ГОРДОН")", – сказано в документе.

Госпитализировали пострадавшего из университетского общежития.

"Его прооперировали, состояние стабильное. Дополнительно был сделан ПЦР-тест, который оказался положительным", – отмечено в протоколе заседания комиссии.

Контактных лиц пациента решили изолировать.

В Украине по состоянию на 24 мая коронавирусной инфекцией заразились 20 986 человек (в Киевской области – 1419), 617 из них умерли, 7099 выздоровели.

Теги: медицина, больница, студенты, Переяслав, пострадавшие, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, реанимация, коронавирус
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