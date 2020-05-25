От COVID-19 во всем мире умерло более 345 тыс. человек

США, Бразилия и Россия находятся в тройке лидеров по распространению коронавирусной инфекции.

По состоянию на утро 25 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 407 701 человек (+96 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 345 060 (+3 тыс.) человек, выздоровело 2 168 564 человека.

В США число инфицированных достигло 1 643 238, умерло 97 722, излечилось 366 736 человек.

На втором месте по распространению заболеваемости находится Бразилия – там 363 211 заболевших, 22 666 умерших и 149 911 излечившихся.

Далее следует Россия – 344 481 инфицированных, 3541 умерших и 113 299 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 260 916, умерло 36 875 человек.

Далее следуют Испания, Италия, Германия, Франция, Турция и Индия, которая опередила Иран по масштабу распространения заболевания. Сейчас там инфицировано уже 138 536 человек, умерло 4024.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 24 мая в Украине заболело 20 986 человек, выздоровело 7099, умерло 617. Киев занимает второе место по количеству заболевших после Черновицкой области.