В Австрии патруль застал президента возле ресторана после начала комендантского часа

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен, которого застали возле ресторана через полтора часа после начала комендантского часа, объяснил, что вышел поесть впервые после того, как изолировался с женой и двумя друзьями.

В ночь на 24 мая в Вене патруль обнаружил, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен находится возле ресторана в то время, когда тот должен быть закрыт из-за коронавируса. Об этом пишет Kurier.

Ван дер Беллен и его жена Дорис после полуночи продолжали находиться "с последним стаканом вина" возле итальянского ресторана, когда для заведения начался комендантский час.

По данным издания, сам ресторан уже был закрыт, а супружеская пара оплатила счет и осталась в саду рядом.

За нарушение комендантского часа в Вене ресторан может быть оштрафован на €30 тыс., отметил Kurier.

В Twitter Ван дер Беллен назвал свое поведение ошибкой.

"Я вышел, чтобы поесть впервые после того, как заперся с двумя друзьями и моей женой. Мы тогда поболтали и, к сожалению, потеряли счет времени. Мне очень жаль Это была ошибка", – написал президент.

Он также заявил, что заплатит штраф, если его выпишут владельцу ресторана.

(2/2) Und er fügt hinzu: „Sollte dem Wirt daraus ein Schaden erwachsen, werde ich dafür gerade stehen.“https://t.co/956rKviEl0 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) May 24, 2020

Карантин, введенный в Австрии в связи с коронавирусом, смягчили с 1 мая. С этой даты разрешили выходить из дома. Рестораны в стране открыли с 15 мая.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.

В Австрии от COVID-19 скончалось 640 человек, всего в стране зарегистрировано более 16,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции.