COVID-19 в Британии. Суточные потери упали более чем в два раза

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 118 человек (вчера сообщалось о 282 умерших). Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны, опубликованной в Twitter.
Таким образом, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 793. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).
С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 259 559 человек (2409 – за последние сутки).
As of 9am 24 May, there have been 3,458,905 tests, with 110,401 tests on 23 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 24, 2020
259,559 people have tested positive.
As of 5pm on 23 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,793 have sadly died. pic.twitter.com/j7uG40adct
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.