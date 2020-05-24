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COVID-19 в Британии. Суточные потери упали более чем в два раза

С начала эпидемии в Великобритании от коронавируса скончались 36,8 тыс. человек.

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Диагноз COVID-19 подтвердили у 2409 человек за сутки
Диагноз COVID-19 подтвердили у 2409 человек за сутки
Фото: EPA

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончалось 118 человек (вчера сообщалось о 282 умерших). Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны, опубликованной в Twitter.

Таким образом, общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 793. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).

С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 259 559 человек (2409 – за последние сутки).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.

Теги: Великобритания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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