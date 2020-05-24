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В Испании больше недели от коронавируса умирает до 100 человек

С начала эпидемии в Испании коронавирусом заразились более 235 тыс. человек.

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За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 246 человек
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 246 человек
Фото: EPA

В Испании за последние сутки скончались 70 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Самые высокие суточные потери зафиксированы в Каталонии (31 человек) и Мадриде (21 человек). Шесть человек умерли в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, по три – в Валенсии и Галисии, по два – в Андалусии и на Канарских островах, по одному – в сообществах Риоха и Астурия. 

Суточная смертность в Испании не превышает 100 человек уже восьмой день подряд.

Всего с начала эпидемии заражение коронавирусом подтверждено у 235 772 человек (в официальной статистике учитываются только случаи, подтвержденные методом ПЦР-тестирования; положительные ИФА-тесты в статистику не включены), у 246 из них – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.

Теги: Испания, эпидемия, Валенсия, Каталония, смертность, Мадрид, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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