В Испании больше недели от коронавируса умирает до 100 человек

С начала эпидемии в Испании коронавирусом заразились более 235 тыс. человек.

В Испании за последние сутки скончались 70 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Самые высокие суточные потери зафиксированы в Каталонии (31 человек) и Мадриде (21 человек). Шесть человек умерли в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, по три – в Валенсии и Галисии, по два – в Андалусии и на Канарских островах, по одному – в сообществах Риоха и Астурия.

Суточная смертность в Испании не превышает 100 человек уже восьмой день подряд.

Всего с начала эпидемии заражение коронавирусом подтверждено у 235 772 человек (в официальной статистике учитываются только случаи, подтвержденные методом ПЦР-тестирования; положительные ИФА-тесты в статистику не включены), у 246 из них – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,34 млн человек, из них более 342 тыс. умерли, более 2,13 млн вылечились.