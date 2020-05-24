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Туристический сезон в Испании будет – Санчес

С июля Испания начнет принимать зарубежных туристов, утверждает премьер-министр Педро Санчес. На туристический сектор приходится около 12% ВВП Испании.

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Туристов из-за рубежа в Испании ждут в июле
Туристов из-за рубежа в Испании ждут в июле
Фото: ЕРА

Граждане других государств могут начинать планировать отпуск в Испании. Об этом на брифинге 23 мая заявил премьер-министр страны Педро Санчес, фрагмент его выступления размещен в Twitter правительства.

"Этим летом будет туристический сезон. Мы возобновляем национальный туризм, а с июля – и международный туризм, гарантируя соблюдение всех условий безопасности", – сказал премьер, добавив, что Испания "нуждается в туристах".

Как отмечает El Pais, туристический сектор до кризиса составлял примерно 12% ВВП. Страну ежегодно посещало до 80 млн отдыхающих из-за рубежа.

В правительстве говорили о намерении открыть границы после карантина к концу июня. Однако до сих пор не заключено общевропейское соглашение об условиях турпоездок, а двухсторонние переговоры Мадрида с другими европейскими государствами о свободном обмене туристами могут не завершиться за несколько недель, пишет издание.

Заявление Санчеса не содержало подробностей, однако было призвано развеять слухи об обязательной 14-дневной обсервации для всех въезжающих в Испанию. Эти спекуляции охладили интерес крупных туристических фирм к организации туров в страну, подчеркивает El Pais.

23 мая в Испании зафиксировали минимальные суточные потери от COVID-19 с середины марта (48 умерших).

Всего с начала эпидемии заражение коронавирусом подтверждено у 235 тыс. жителей страны (пятое место в мире), умерло 28,6 тыс.

Теги: Испания, туризм, правительство, переговоры, туристы, кризис, карантин, Педро Санчес, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, границы
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