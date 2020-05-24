Туристический сезон в Испании будет – Санчес

С июля Испания начнет принимать зарубежных туристов, утверждает премьер-министр Педро Санчес. На туристический сектор приходится около 12% ВВП Испании.

Граждане других государств могут начинать планировать отпуск в Испании. Об этом на брифинге 23 мая заявил премьер-министр страны Педро Санчес, фрагмент его выступления размещен в Twitter правительства.

"Этим летом будет туристический сезон. Мы возобновляем национальный туризм, а с июля – и международный туризм, гарантируя соблюдение всех условий безопасности", – сказал премьер, добавив, что Испания "нуждается в туристах".

Este verano habrá temporada turística. Reactivamos el turismo nacional y desde julio también el internacional, siempre garantizando todas las condiciones de seguridad.



El sector contará este año con dos nuevos sellos: de seguridad sanitaria y de sostenibilidad medioambiental. pic.twitter.com/EtZ3qfKsrY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 23, 2020

Как отмечает El Pais, туристический сектор до кризиса составлял примерно 12% ВВП. Страну ежегодно посещало до 80 млн отдыхающих из-за рубежа.

В правительстве говорили о намерении открыть границы после карантина к концу июня. Однако до сих пор не заключено общевропейское соглашение об условиях турпоездок, а двухсторонние переговоры Мадрида с другими европейскими государствами о свободном обмене туристами могут не завершиться за несколько недель, пишет издание.

Заявление Санчеса не содержало подробностей, однако было призвано развеять слухи об обязательной 14-дневной обсервации для всех въезжающих в Испанию. Эти спекуляции охладили интерес крупных туристических фирм к организации туров в страну, подчеркивает El Pais.

23 мая в Испании зафиксировали минимальные суточные потери от COVID-19 с середины марта (48 умерших).

Всего с начала эпидемии заражение коронавирусом подтверждено у 235 тыс. жителей страны (пятое место в мире), умерло 28,6 тыс.