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С температурой и без маски нельзя. Новые правила работы киевского метро

Киевский метрополитен после двухмесячного перерыва возобновит работу в обычном режиме в понедельник, 25 мая. В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса в работе подземки установлены новые правила.

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Киевское метро начнет работу 25 мая
Киевское метро начнет работу 25 мая
Фото: depositphotos.com

В киевское метро не будут пускать пассажиров без средств защиты (масок или респираторов), а также с температурой выше 37,2 °С. Об этом сообщила 23 мая пресс-служба столичного метрополитена со ссылкой на распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №47.

Метрополитен после двухмесячного простоя возобновит работу в понедельник, 25 мая, однако из-за продолжающейся эпидемии коронавируса распоряжением вводятся новые требования.

Так, в метрополитен не будут пускать пассажиров без маски или с температурой выше 37,2 °С. При этом в документе сказано, что сотрудники подземки должны проводить температурный скрининг не всем пассажирам, а только тем, у кого есть "визуальные признаки ОРЗ".

Метрополитен также обязан обеспечить дезинфекцию вестибюлей, станций и помещений каждые три часа, подвижного состава – перед каждым рейсом.

"В подземке также должны обеспечить расстояние не менее 1,5 м между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций. В случае скопления пассажиров ограничивать количество пассажиров на станциях метрополитена (включая полное или частичное закрытие входов)", – сказано в сообщении.

Кроме того, метрополитен должен следить за состоянием здоровья сотрудников и не допускать к работе людей с признаками ОРВИ.

"Власти столицы и метрополитен призывают пассажиров после возобновления работы подземки пользоваться [этим видом] транспорта только в случае крайней необходимости", – добавили в пресс-службе метро.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. Метро в Киеве (а также в Харькове и Днепре) закрыли 17 марта

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 24 мая в Украине заболело 20 986 человек, выздоровело 7099, умерло 617. Киев занимает второе место по количеству заболевших после Черновицкой области.

Теги: Киев, транспорт, Украина, метро, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, метрополитен
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