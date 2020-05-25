Украинцы ждут результатов ПЦР-тестов на коронавирус по 10 и более суток – ученый

В Украине не хватает мощностей, приборов и специалистов, чтобы оперативно выявлять COVID-19. Ожидание результатов ПЦР-теста растягивается от 10 дней до нескольких недель, сообщила молекулярный биолог Оксана Пивень.

По информации биолога, лаборатории сильно загружены даже в крупных городах Фото: pixabay.com

Результатов ПЦР-теста, подтверждающего наличие коронавируса в организме, украинцы ждут не менее 10 суток, об этом заявила в комментарии "Обозревателю" 25 мая молекулярный биолог Оксана Пивень.

"Нет мощностей, не хватает приборов, реагентов и даже специалистов, чтобы выполнять все анализы вовремя. Образцы от пациентов замораживаются, хранятся при определенных минусовых температурах и когда к ним подходит очередь – тогда и подходит. Лабораторная диагностика перегружена и не справляется с потоком образцов", – отметила она.

По информации биолога, лаборатории сильно загружены даже в крупных городах. В качестве примера биолог привела Мариуполь, где лаборатория способна диагностировать 10 образцов в сутки. Если лаборатория получает больше образцов, их замораживают.

Ученая предлагает увеличить количество лабораторий, реактивов и машин, которые делают ПЦР-тесты.

"Поскольку государство наладило производство и закупку тест-систем, их больше – соответственно, увеличится число анализов. Вполне возможно увеличить и само количество лабораторий, реактивов и машин, которые непосредственно делают такие анализы. Нужно финансирование, также необходимо научить персонал проводить ПЦР-тесты. Особенно в регионах", – считает Пивень.

За сутки в Украине было проведено 6270 исследований методом ПЦР. Всего с начала эпидемии коронавируса в стране провели 291 868 тестов.

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировано 21 245 случаев COVID-19, сообщает Телеграм-канал Коронаірус_інфо. За сутки выявили 259 новых случаев.

В Украине ежедневно намерены проводить не меньше 10 тыс. ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию, об этом президент Владимир Зеленский заявил 27 апреля.

"Своевременно выявить вирус – это очень важно в борьбе с COVID-19. Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель – делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестирований в сутки", – сказал Зеленский.