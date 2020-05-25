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За весь период пандемии в Украине коронавирусом заразились 1546 детей и 4112 медработников – Степанов

Больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки было выявлено в Черновицкой, Львовской областях и в Киеве.

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Степанов: Госпитализировано за прошедший период 77 человек
Степанов: Госпитализировано за прошедший период 77 человек
Фото: Максим Степанов / Facebook

В числе 259 новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, – 16 детей и 43 медработника. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Госпитализировано за прошедший период 77 человек, умерли шестеро.

Всего за сутки было проведено 6270 исследований методом ПЦР. Больше всего новых случаев было зафиксировано в Черновицкой области (45), Львовской области (27) и в Киеве (29).

Всего за весь период пандемии в Украине коронавирусной инфекцией заразились 1546 детей и 4112 медработников, добавил Степанов.

По состоянию на 25 мая коронавирус в Украине подтвержден у 21 245 человек, 623 больных умерли, а 7234 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,4 млн, из них более 2,16 млн вылечились, а 345 тыс. умерли.

Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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