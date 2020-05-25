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Пандемия коронавируса. Трамп запретил въезд в США иностранцам, побывавшим в Бразилии

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в Бразилии президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну жителям Бразилии и гражданам других государств, которые посещали эту страну в течение последних 14 дней.

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Трамп отметил, что торговать с Бразилией США не перестанут
Трамп отметил, что торговать с Бразилией США не перестанут
Фото: ЕРА

Белый дом запретил въезд в страну иностранцам, которые за последние две недели побывали в Бразилии. Об этом говорится в сообщении администрации президента США Дональда Трампа.

В прокламации, которую подписал американский президент, говорится, что это решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости в Бразилии. 

"Потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными лицами, желающими въехать в США из Бразилии, угрожает безопасности нашей транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности, и я решил, что это отвечает интересам США", – говорится в документе. 

Запрет на въезд в Соединенные Штаты распространяется как на жителей Бразилии, так и на граждан других государств, которые посещали эту страну в течение последних 14 дней.

"Свободный поток торговли между Соединенными Штатами и Федеративной Республикой Бразилией остается экономическим приоритетом для США, и я по-прежнему привержен делу содействия торговли между нашими странами", – говорится в подписанном Трампом документе.

США, Бразилия и Россия находятся в тройке лидеров по распространению коронавирусной инфекции. По состоянию на утро 25 мая во всем мире коронавирусом заразился 5 407 701 человек, жертвами COVID-19 стали 345 060 человек, выздоровело 2 168 564 человека.

В США число инфицированных достигло 1 643 238, умерло 97 722, излечилось 366 736 человек. В Бразилии 363 211 заболевших, 22 666 умерших и 149 911 излечившихся.

Теги: США, Бразилия, Белый дом, запрет, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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