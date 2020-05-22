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Трамп заявил, что не закроет границы США в случае второй волны COVID-19

Американский президент Дональд Трамп отметил, что в США могут наблюдаться так называемые "угли" пандемии COVID-19, но они будут устранены.

Трамп отметил, что собирается "тушить пожары, а не закрывать страну"
Трамп отметил, что собирается "тушить пожары, а не закрывать страну"
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп не намерен повторно закрывать границы страны, если случится вторая волна коронавируса. Об этом он заявил 21 мая во время визита на завод Ford в Мичигане, сообщает CNBC.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии границы Трамп отметил, что собирается "тушить пожары, а не закрывать страну".

Американский президент ранее говорил, что в стране могут наблюдаться так называемые "угли" пандемии, но он заверил, что они будут устранены.

Как отмечает CNBC, эксперты в области здравоохранения, в том числе представители администрации Трампа, заявили, что вирус, скорее всего, продолжит распространяться осенью и зимой и с ним будет еще сложнее бороться с началом сезона гриппа.

В частности, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и член целевой группы по коронавирусу в Белом доме доктор Энтони Фаучи 21 мая заявил The Washington Post, что у него нет сомнений, что будут новые волны случаев COVID-19.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране насчитывается 1,5 млн случаев COVID-19, более 93 тыс. селовек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.

Теги: США, эпидемия, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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