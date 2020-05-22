Больше всего случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано во Львовской, Черновицкой областях и в Киеве

За сутки в Украине было проведено 8923 исследования методом ПЦР, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начинается очередной этап смягчения карантина Фото: Максим Степанов / Facebook

За сутки в Украине коронавирус выявили у 29 детей и 74 медработников. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Госпитализированы 127 человек.

За текущий период было проведено 8923 исследования методом ПЦР.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано во Львовской области (65), Черновицкой области (63) и в Киеве (47).

Степанов напомнил, что с сегодняшнего дня в Украине начинается очередной этап смягчения карантина, в рамках которого в украинских городах возобновляется работа общественного транспорта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.

По состоянию на 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.