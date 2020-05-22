В Украине количество инфицированных коронавирусом медиков превысило 3,9 тыс.

Коронавирусом заразилось 3907 украинских медработников, 28 из них умерли, сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

В Украине каждый пятый инфицированный коронавирусом – медработник Фото: depositphotos.com

В Украине в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, умерли 28 медицинских работников, сообщил в Facebook 22 мая Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего с начала вспышки эпидемии коронавирусом заразилось 3907 украинских медработников (+74 за сутки).

В госпитализации нуждались 717 медиков, 3190 лечились или продолжают лечиться дома. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 22 медработника.

1722 забелевших коронавирусной инфекцией медиков уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило у них вируса.

В Центре общественного здоровья называли главными причинами заражения медиков отсутствие четкого плана действий медицинских учреждений, нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное использование средств индивидуальной защиты, а также недостаточное обеспечение медперсонала такими средствами.

В целом по состоянию на 22 мая коронавирус в Украине подтвержден у 20 148 человек, 588 из них умерли, а 6585 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 333 тыс. умерли.