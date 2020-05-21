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Во львовской больнице скорой помощи коронавирусом заразилось 67 медработников

Среди инфицированных в Клинической больнице скорой медицинской помощи во Львове 30 врачей, 27 медицинских сестер и 10 санитарок.

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Четыре медика из львовской больницы скорой помощи уже вылечились от коронавирусной инфекции и вернулись на работу
Четыре медика из львовской больницы скорой помощи уже вылечились от коронавирусной инфекции и вернулись на работу 
Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги / Facebook

Во Львове с начала вспышки эпидемии коронавирусом заразилось 67 медицинских работников Клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщило издание Zaxid.net

Среди инфицированных – 30 врачей, 27 медицинских сестер и 10 санитарок.

Четыре медика уже выздоровели и приступили к работе. 

"На стационарном лечении находится 17 врачей, медсестер и санитарок, они в среднем состоянии. Значительная часть медицинских работников – на амбулаторном лечении, их заболевание протекает в легкой форме", – рассказала директор по лечебной работе больницы скорой помощи Леся Кобецкая.

Из-за эпидемии в больнице ввели вахтовый график работы  персонал меняется каждые две недели: половина медиков работает, другая  на самоизоляции. 

Всего с начала вспышки коронавируса во Львове заразилось 114 медицинских работников, сообщил Львовский городской совет. 24 из них уже выздоровели, а одна младшая медсестра умерла.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 706 человек, из них 6227 выздоровели, а 579 скончались. Среди инфицированных 20% (или 3833 человека) – медицинские работники. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5 млн человек, из них более 328,4 тыс. умерли, а 1,9 млн вылечились.

Теги: Львов, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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