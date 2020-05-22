В харьковской инфекционной больнице нет лекарств для тяжелых больных с COVID-19 – врачи

Врачи Харьковской областной инфекционной больницы предлагают пациентам с COVID-19 самим покупать лекарства, так как у больницы нет нужных препаратов.

По состоянию на 22 мая в Харьковской области подтвержден COVID-19 у 866 человек Фото: depositphotos.com

В Харьковской областной инфекционной больнице сложилась критическая ситуация с обеспечением медпрепаратами и персоналом. Об этом "Обозревателю" рассказали сотрудники учреждения.

По словам врачей, если со средствами защиты сейчас относительно нормально, то жизненно необходимых при лечении COVID-19 препаратов попросту нет.

"Есть определенные антибиотики для среднетяжелых больных, однако для пациентов, которые лежат в отделении интенсивной терапии, лекарств нет", – утверждают медики.

Из-за этого в больнице разразился скандал, так как оказалось, что врачи предлагали больным самим покупать лекарства, которые должны были поставляться за счет государства. Об этом 8 мая в Facebook сообщила журналистка Юлия Байрачная.

Врачи рассказали "Обозревателю", что после этого им предоставили немного препаратов, но они уже закончились.

"После того как родственники больных озвучили ситуацию с нехваткой лекарств, нам дали 30 флаконов "Меропенема" (этого количества хватит для лечения одного больного в течение 10 дней) и 14 флаконов "Линезолида" (на одного больного на семь дней). И все! Эти антибиотики уже закончились. Остались другие, более "слабые" – не те, что жизненно необходимы", – сообщили медработники.

Кроме того, по словам врачей, в инфекционной больнице заболели COVID-19 уже несколько сотрудников.

"Заразились и врачи, и медсестры. Лечатся за свои, несмотря на то, что заразились коронавирусом от пациентов. Для понимания: зарплата врача – около 6 тыс. грн, медсестры – 4–5 тыс. грн. Мы каждый день в аду! Сколько еще продержимся, не знаем", – рассказала врач.

Тяжелая ситуация и в отделении реанимации, в котором ежедневно находятся от 10 до 12 больных.

"По штатному расписанию отделение рассчитано на шесть коек, а по факту лечатся от 10 до 12 человек. Восемь из них на аппарате искусственной вентиляции легких. По сути, медсестер в два раза меньше, чем нужно, не хватает и санитарок. А это сказывается на качестве и оперативности оказания медицинской помощи", – признались медики.

Также, по словам врачей, им не заплатили обещанную доплату в размере 300% за работу с больными COVID-19.

По состоянию на 22 мая в Харьковской области подтвержден COVID-19 у 866 человек. Всего по Украине заболели 20 148 человек, из них 588 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,1 млн, из них более 1,95 млн вылечились, а 332,9 тыс. умерли.