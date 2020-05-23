Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца на разработку новых методов лечения COVID-19

Президент США Дональд Трамп решил отдать свою квартальную зарплату медикам, чтобы почтить таким образом память людей, умерших от коронавирусной болезни.

Президент США Дональд Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца министерству здравоохранения и социальных служб для разработки новых методов лечения и профилактики COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме 22 мая, сообщает телеканал Fox News.

Таким образом президент США хочет почтить память людей, умерших от коронавирусной болезни, отметила Макэнани.

Сумма пожертвования составляет $100 тыс.

Телеканал отмечает, что в начале марта Трамп уже жертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 года на борьбу с пандемией коронавируса.

Сообщается, что после вступления в должность он неоднократно отдавал свою зарплату различным правительственным учреждениям, организациям и инициативам.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.