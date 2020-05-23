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Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца на разработку новых методов лечения COVID-19

Президент США Дональд Трамп решил отдать свою квартальную зарплату медикам, чтобы почтить таким образом память людей, умерших от коронавирусной болезни.

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Трамп передаст медикам $100 тыс.
Трамп передаст медикам $100 тыс.
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца министерству здравоохранения и социальных служб для разработки новых методов лечения и профилактики COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме 22 мая, сообщает телеканал Fox News.

Таким образом президент США хочет почтить память людей, умерших от коронавирусной болезни, отметила Макэнани.

Сумма пожертвования составляет $100 тыс. 

Телеканал отмечает, что в начале марта Трамп уже жертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 года на борьбу с пандемией коронавируса.

Сообщается, что после вступления в должность он неоднократно отдавал свою зарплату различным правительственным учреждениям, организациям и инициативам. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.

В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.

Теги: США, пожертвование, Дональд Трамп, лечение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Кейли Макэнани
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