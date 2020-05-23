Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца на разработку новых методов лечения COVID-19

Президент США Дональд Трамп пожертвует свою зарплату за три месяца министерству здравоохранения и социальных служб для разработки новых методов лечения и профилактики COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь Трампа Кейли Макэнани на брифинге в Белом доме 22 мая, сообщает телеканал Fox News.
Таким образом президент США хочет почтить память людей, умерших от коронавирусной болезни, отметила Макэнани.
Сумма пожертвования составляет $100 тыс.
Телеканал отмечает, что в начале марта Трамп уже жертвовал министерству здравоохранения свою зарплату за IV квартал 2019 года на борьбу с пандемией коронавируса.
Сообщается, что после вступления в должность он неоднократно отдавал свою зарплату различным правительственным учреждениям, организациям и инициативам.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
На утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев COVID-19, из них 588 – летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 442 новых случая.
В США число инфицированных достигло 1 601 434, умерло 96 007, излечилось 350 135 человек.