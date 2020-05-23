США ввели санкции против китайских компаний из-за нарушения прав меньшинств и создания оружия массового поражения

В новые санкционные списки министерства торговли США попали 33 компании из КНР.

Министерство торговли США 22 мая объявило о введении новых санкций против китайских компаний и правительственных организаций.

На сайте ведомства опубликованы два новых санкционных списка, в которые вошли 33 компании.

Первый список включает восемь предприятий и Институт судебной экспертизы министерства общественной безопасности КНР. В Вашингтоне считают, что они причастны к нарушениям прав человека, репрессиям, незаконным задержаниям, слежке и принуждении к труду. Речь идет о преследовании уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее в связи с этим санкции были введены в отношении 28 компаний.

Еще 24 учреждения и предприятия подвергнуты ограничениям в связи с причастностью к разработке оружия массового поражения и технологий военного назначения, рассказали в министерстве. Действия компаний, базирующихся в Китае, Гонконге и на Каймановых Островах, противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, сказано в сообщении.

Правила экспортного администрирования США налагают дополнительные лицензионные требования и ограничивают экспорт и реэкспорт товаров и технологий организациям, внесенным в санкционный перечень.

В Китае живет около 10 млн уйгуров. Официальные лица США заявляли, что власти КНР криминализировали многие аспекты религии и культуры в Синьцзяне, а жителей региона, мусульман по вероисповеданию, отправляли в трудовые лагеря.

В апреле СМИ сообщали, что администрация президента Дональда Трампа разрабатывала план наказания Китая за сокрытие правды об эпидемии коронавируса.