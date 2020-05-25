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Фракция "Батьківщина" в Раде вернулась с самоизоляции после заражения коронавирусом депутата

Лидер фракции "Батьківщина" в парламенте Юлия Тимошенко сообщила, что после инфицирования коронавирусом народного депутата Олега Мейдича всем членам фракции сделали тестирование методом полимеразной цепной реакции – кроме Мейдича, не заразился никто.

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В самоизоляции фракция "Батьківщина" пробыла пять дней
В самоизоляции фракция "Батьківщина" пробыла пять дней
Фото: ba.org.ua

Парламентская фракция "Батьківщина" завершила самоизоляцию после инфицирования члена фракции Олега Мейдича, сообщила 25 мая в Facebook лидер фракции Юлия Тимошенко. 

Она отметила, что всем членам фракции (их 24) сделали тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции. 

"ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику. Олегу Мейдичу желаем скорейшего выздоровления", – написала Тимошенко. 

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/3113305255374223

О заражении Мейдича стало известно 19 мая. 20 мая "Батьківщина" сообщила, что в полном составе уходит на самоизоляцию. Таким образом, фракция отсутствовала пять дней, при этом Министерство здравоохранения рекомендовало находиться на карантине не менее 14 дней.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. Среди инфицированных были и народные депутаты. Публично было объявлено о заражении членов фракции "Слуга народа" Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционных депутатов Анны Скороход и Сергея Рудыка, члена депутатской группы "Довіра" Сергея Шахова. Все они выздоровели. Спикер Рады Дмитрий Разумков допускал, что COVID-19 могли переболеть до 15 нардепов.

Из-за вспышки коронавируса Верховная Рада изменила график работы и в марте – мае работала в комитетах и фракциях, но иногда собиралась на внеочередные заседания. 19 мая Верховная Рада провела первое заседание в обычном пленарном режиме, в этот же день стало известно об инфицировании Мейдича. 22 мая появилась информация, что заразился еще один нардеп – представитель "Слуги народа" Юрий Аристов. 

Ожидается, что Рада вернется к пленарному режиму работы 2 июня

Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, ВО Батьківщина, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, самоизоляция, Олег Мейдич
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