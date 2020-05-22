Рада может вернуться к пленарным заседаниям 2 июня

Украинский парламент ждет от Минздрава разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Всего за несколько последних дней в Раде протестовали 87 человек Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может вернуться к пленарному режиму работы 2 июня. Об этом сегодня сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Всего за несколько последних дней протестовали ПЦР-тестами 87 человек, из них – 53 депутата. Все результаты отрицательные, COVID-19 не обнаружили. При необходимости дополнительные тестирования будут сделаны еще на следующей неделе. Рассчитываем со 2 июня вернуться к пленарному режиму работы парламента", – отметила Кравчук.

Она добавила, что в парламенте ждут от Минздрава разъяснений, как организовать работу в округах и встречи с избирателями на следующей неделе.

Карантин в Украине действует с 12 марта. В этот период нардепы работали в комитетах и фракциях. Пленарные заседания были отменены, они собирались только на внеочередные.

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.