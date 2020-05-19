Рада отложила рассмотрение спорного законопроекта о двойном гражданстве

Оппозиция выступала против принятия проекта закона, который предусматривает освобождение отдельных лиц от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины; во фракции "Слуга народа" также возникли дискуссии. Спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил об исключении законопроекта из повестки дня.

Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта, разрешающего двойное гражданство в Украине в отдельных случаях, об этом 19 мая заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщило LB.ua.

В повестке дня законопроект №2590 стоял одним из первых. Однако, как сообщает издание, из-за дискуссии во фракции "Слуга народа" депутаты приняли решение снять его и рассмотреть в другой день.

Собеседник LB.ua во фракции монобольшинства пояснил: "У многих есть большие опасения в части того, что закон о двойном гражданстве даст право на покупку земли сельхозназначения иностранцами после получения украинского гражданства".

Также депутатов беспокоит вопрос урегулирования права занимать должности в госуправлении лицам с множественным гражданством.

В свою очередь, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в парламенте сообщила, что все оппозиционные фракции выступили категорически против принятия законопроекта и требуют его окончательного снятия с повестки.

"Этот законопроект нарушает ст. 4 Конституции Украины о том, что у нас действует единое гражданство. А новеллы законопроекта предлагают узаконить двойное и даже тройное гражданство... Но самое страшное – что на территории ОРДЛО выданы сотни тысяч российских паспортов гражданам Украины... Эти люди не сдали украинские паспорта, и представьте, что было бы, если бы закон был принят. Это российский сценарий, когда эти люди могли бы избираться, в том числе в Верховную Раду", – сказала депутат.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства президент Владимир Зеленский подал в парламент 13 декабря 2019 года. Он предусматривает, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина".