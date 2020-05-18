На этой неделе Рада планирует рассмотреть законопроект о двойном гражданстве. Оппозиция заявила, что "это завершится распадом Украины"

19 мая Верховная Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который предусматривает освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Оппозиционные фракции, в частности, "Европейская солидарность" и "Батьківщина" раскритиковали проект закона.

Во вторник Рада может рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства Фото: depositphotos.com

На текущей неделе Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №2590 о двойном гражданстве. Согласно опубликованной на сайте парламента повестке дня, рассмотрение документа в первом чтении запланировано на 19 мая.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на заседании согласительного совета 18 мая законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина".

"[Этот законопроект], по сути, легализирует российские паспорта. Напомню, что именно с незаконной паспортизации Крыма началась его аннексия. Напомню, что [президент РФ Владимир] Путин пачками раздает российские паспорта на Донбассе", – сказала сопредседатель депутатской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко призвала снять законопроект №2590 с рассмотрения.

"Это завершится распадом территории Украины", – заявила Тимошенко.

Председатель профильного комитета, член депутатской группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец сообщил, что комитет законопроект рассмотрел, но отметил, что "к нему действительно очень много вопросов".

"Но юридически, чтобы даже отправить на повторное первое чтение, [законопроект] нужно вынести в зал. Там есть что дорабатывать", – сказал Лубинец.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сказал, что глава государства поддерживает принятие этого законопроекта.

"Инициатива президента, которая была еще в начале кампании, – объединить 65 млн украинцев, проживающих по всему миру, – находит свое воплощение частично в данном законопроекте. Хочется отметить, что данный законопроект нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев и с диаспоральными организациями", – сказал Стефанчук.

Спикер Дмитрий Разумков предложил рассмотреть законопроект в зале, но все-таки вынес вопрос о его исключении из повестки дня. Участники заседания такое решение не поддержали.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства президент Владимир Зеленский подал в парламент 13 декабря 2019 года. Он предусматривает, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства при приобретении гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

Глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк объяснял, что, хотя от украинцев не будут требовать отказа от другого гражданства, государство будет воспринимать их только как граждан Украины. Некоторые ограничения будут касаться стран миграционного риска, среди которых – страна-агрессор Россия, добавил он.

Согласно ст. 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.