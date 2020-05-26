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В Киеве за сутки коронавирус выявили у 16 медиков

В украинской столице за сутки коронавирус диагностировали у 24 женщин в возрасте от 19 до 81 года, двух девочек – восьми и 17 лет, у 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года и у троих мальчиков – девяти, 15 и 16 лет, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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За сутки в Киеве вырос показатель заболеваемости
За сутки в Киеве вырос показатель заболеваемости
Фото: ЕРА

За сутки в Киеве выявили коронавирусную инфекцию у 58 человек, в их числе 16 медиков. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Среди вновь выявленных случаев: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года, две девочки – восьми и 17 лет, 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, трое мальчиков – девяти, 15 и 16 лет.

Госпитализировано за сутки 12 человек, остальные лечатся дома под контролем врачей. Один человек умер.

Накануне в Киеве было зафиксировано 29 новых случаев COVID-19.

Всего в Киеве с начала пандемии зафиксировано 2710 случаев COVID-19, умер 61 человек, вылечились – 393.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Теги: Киев, Виталий Кличко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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