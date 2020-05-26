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Рестораны в Украине могут открыться 10 июня

Полноценную работу ресторанов в рамках ослабления карантина в Украине разрешат с 10 июня, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Степанов рассказал о работе ресторанов
Степанов рассказал о работе ресторанов
Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине рестораны смогут полностью открыться после 10 июня. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН". 

Он напомнил, что на данный момент рестораны работают в режиме "еда на вынос", также функционируют открытые террасы. 

"Что касается полноценной работы ресторанов и кафе, это возможно начиная с 10 июня", – отметил Степанов.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Теги: карантин, ресторан, ограничения, Максим Степанов, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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