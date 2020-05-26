Главврач Александровской больницы в Киеве заявила о поджоге медучреждения

Пожар в Александровской клинической больнице города Киева, куда привозят больных COVID-19, произошел из-за умышленного поджога. Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач Людмила Антоненко.
"Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар. Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог", – отметила она.
По ее словам, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее в этот день Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в медучреждении на улице Шелковичной, 39/1, где находится Александровская больница.
Изначально спасатели заявили, что на последнем этаже шестиэтажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание с последующим горением.