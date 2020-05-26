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Главврач Александровской больницы в Киеве заявила о поджоге медучреждения

25 мая спасатели сообщили, что причиной пожара в Александровской клинической больнице в Киеве было короткое замыкание, однако главврач учреждения Людмила Антоненко заявила об умышленном поджоге.

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Пожар случился 25 мая в больнице на улице Шелковичной, 39/1
Пожар случился 25 мая в больнице на улице Шелковичной, 39/1
Фото: dsns.gov.ua

Пожар в Александровской клинической больнице города Киева, куда привозят больных COVID-19, произошел из-за умышленного поджога. Об этом на своей странице в Facebook написала главный врач Людмила Антоненко.

"Пожарные быстро приехали на спасение, оперативно локализовали очаг и ликвидировали пожар. Первоначальная версия "короткое замыкание проводки" не подтвердилась, зато специалисты определили, что это был умышленный поджог", – отметила она.

По ее словам, в результате пожара никто не пострадал.

https://www.facebook.com/doc.antonenko/posts/2630123880577204

Ранее в этот день Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в медучреждении на улице Шелковичной, 39/1, где находится Александровская больница.

Изначально спасатели заявили, что на последнем этаже шестиэтажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание с последующим горением.

Теги: пожар, больница, спасатели, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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