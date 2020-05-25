В Киеве случился пожар в Александровской больнице

По данным спасателей пожар произошел из-за короткого замыкания в подсобном помещении киевского медучреждения на улице Шелковичной, 39/1. По этому адресу находится Александровская клиническая больница.

В понедельник, 25 мая, столичные спасатели получили сообщение о пожаре в больнице на улице Шелковичной, 39/1 в Печерском районе, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По этому адресу находится Александровская клиническая больница, в которой, в частности, лечатся больные COVID-19.

Спасатели выяснили, что на последнем этаже шестиэтажного корпуса больницы в подсобном помещении произошло короткое замыкание с последующим горением.

Спасатели вывели из здания 15 человек и ликвидировали возгорание. На месте происшествия были задействованы шесть единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, жертв и пострадавших нет. По словам персонала больницы, который был на месте, в данном корпусе больных опасной инфекцией не было.