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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пожар в одесском колледже: суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой

По версии следствия, заведующая дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оставила без присмотра электрообогреватель, из-за которого случился пожар.

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4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар
4 декабря 2019 года на третьем этаже шестиэтажного здания в Одессе на улице Троицкой, 25 вспыхнул пожар
Фото: dsns.gov.ua

Киевский районный суд города Одессы 18 мая избрал меру пресечения заведующей дневным отделением Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре случился пожар. Об этом говорится на сайте суда.

Женщину посадили под круглосуточный домашний арест.

По версии следствия, 4 декабря 2019 года в начале рабочего дня женщина включила электрический обогреватель в своем кабинете на третьем этаже. Через некоторое время она закрыла дверь и оставила без присмотра электроприбор, в результате аварийного режима работы которого произошел пожар.

В здании, где случился пожар, располагаются колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Институт морской биологии НАН Украины, Одесский отдел Института археологии НАН Украины и ряд других учреждений. По окончательным данным, в результате инцидента 16 человек погибли, 31 пострадал. Тела всех погибших идентифицированы.

7 декабря в полиции сообщали, что правоохранители установили двух подозреваемых по делу, но их имена не называли. 10 декабря полицейские объявили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекших тяжкие последствия, директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд отправил ее под домашний арест.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины заявили, что в колледже не было пожарной сигнализации.

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа.

Теги: Одесса, пожар, арест
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