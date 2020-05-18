Элтон Джон пожертвовал на восстановление лесов в Австралии $1 млн

Британский певец Элтон Джон перевел на восстановление австралийской флоры и фауны $1 млн. Об этом он сообщил 18 мая на своей странице в Instаgrаm.
По словам артиста, во время гастролей по Австралии он был убит горем, наблюдая за последствиями лесных пожаров. Джон рассказал, что 7 января во время выступления пообещал финансово помочь австралийским регионам, которые пострадали от пожаров.
"Невероятно горд объявить – нами был выплачен $1 млн. Мое сердце с теми, кто потерял жилье, близких. Надеюсь, скоро ваша жизнь будет восстановлена. Я люблю Австралию и не могу дождаться, когда снова вернусь", – написал певец.
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When I was in Australia earlier this year, I was heartbroken to see the effects the bushfires have had - taking homes and lives, and devastating wildlife. At my show in Sydney on January 7, I pledged to help and I’m now incredibly proud to announce that together with our friends and partners at @aegpresents , @chuggentertainment and @frontiertouring, * 1 million has been paid out to WIRES Wildlife Rescue, Wildlife Victoria, Australia Zoo Wildlife Rescue, the Foundation for Rural & Regional Renewal and South Australia Bushfire Appeal. My heart goes out to those of you have lost loved ones and lost your homes – I hope your lives will be repaired very soon. I love Australia and can’t wait to return xx * (Photo: Coffs Harbour, 25 February 2020. @bengibsonphoto)
Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.
За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.
Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.
С ноября 2019 года певец находился на гастролях в Австралии, вернувшись в Великобританию накануне объявления пандемии.
Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.