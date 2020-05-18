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20 мая, 2020
 
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Элтон Джон пожертвовал на восстановление лесов в Австралии $1 млн

Британский певец Элтон Джон признался, что мечтает поскорее вернуться в Австралию.

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Джон: Невероятно горд объявить нами был выплачен $1 млн
Джон: Невероятно горд объявить – нами был выплачен $1 млн
Фото: eltonjohn / Instagram

Британский певец Элтон Джон перевел на восстановление австралийской флоры и фауны $1 млн. Об этом он сообщил 18 мая на своей странице в Instаgrаm. 

По словам артиста, во время гастролей по Австралии он был убит горем, наблюдая за последствиями лесных пожаров. Джон рассказал, что 7 января во время выступления пообещал финансово помочь австралийским регионам, которые пострадали от пожаров. 

"Невероятно горд объявить – нами был выплачен $1 млн. Мое сердце с теми, кто потерял жилье, близких. Надеюсь, скоро ваша жизнь будет восстановлена. Я люблю Австралию и не могу дождаться, когда снова вернусь", – написал певец. 


Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

С ноября 2019 года певец находился на гастролях в Австралии, вернувшись в Великобританию накануне объявления пандемии. 

Масштабные лесные пожары в Австралии начались в середине сентября 2019 года. Уже погибли тысячи животных. Под угрозой исчезновения оказались некоторые виды редких растений. Для тушения пожаров мобилизовали около 3 тыс. резервистов.

Теги: пожар, Австралия, лесные пожары, Элтон Джон, благотворительность
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