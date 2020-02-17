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17 февраля, 2020
 
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Элтон Джон расплакался из-за того, что вынужден был прервать концерт

Британский певец Элтон Джон из-за потери голоса вынужден был уйти со сцены во время концерта в новозеландском Окленде. Покидая сцену, артист плакал.

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Накануне гастрольного тура Farewell Yellow Brick Road Элтон Джон заболел пневмонией
Накануне гастрольного тура Farewell Yellow Brick Road Элтон Джон заболел пневмонией
Фото: Amy Wadwell / Twitter

72-летний британский певец Элтон Джон из-за пневмонии вынужден был прервать выступление в Окленде (Новая Зеландия), запланированное в рамках международного концертного тура Farewell Yellow Brick Road. Об этом музыкант написал 16 февраля на своей странице в в Twitter.

О том, что у него нет голоса, артист предупредил зрителей еще перед началом концерта. 

"Но я попробую спеть", – пообещал он. 

Когда музыкант понял, что не может этого сделать, он встал из-за рояля и попрощался со зрителями.

"Мне жаль, я должен уйти", – сказал он. Покидая сцену, Элтон Джон не скрывал слез. Зрители провожали артиста со сцены аплодисментами. 

Позже артист написал твит, в котором признался, что сильно расстроен случившемся. 

"Мне сегодня поставили диагноз "пневмония", но я решил показать вам лучшее из возможного", – написал певец, 

Элтон Джон начал выступать в середине 1960-х со своей группой Bluesology, а его первые зарубежные сольные гастроли стартовали в Лос-Анджелесе в 1970-м.

За свою карьеру сэр Элтон дал более 4 тыс. концертов более чем в 80 странах мира. На счету музыканта – 31 платиновый и 38 золотых альбомов.

Его сингл 1997 года Candle in the Wind стал самым продаваемым за всю историю музыкальной индустрии.

Теги: Новая Зеландия, концерт, Элтон Джон, пневмония
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