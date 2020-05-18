Киевский суд арестовал судно, которое незаконно добывало песок в оккупированном Крыму

Изначально арест на судно был наложен еще в 2018 году, однако в 2020-м его отменили.

Печерский районный суд Киева 16 мая 2020 года наложил арест на судно, которое незаконно добывало песок в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Изначально арест на указанное судно по ходатайству прокуратуры АР Крым был наложен 16 июля 2018 года Приморским районным судом Одессы в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, достигают более 140 млн грн.

Однако 13 мая 2020 года этот же суд отменил арест, несмотря на то, что из-за смены органа досудебного расследования дело больше не принадлежало к подсудности районного суда Одессы. Сейчас прокуратура АР Крым оспаривает это решение в Апелляционном суде Одесской области, отметили в Офисе генпрокурора.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.