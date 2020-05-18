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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: За вашу и нашу свободу!

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Сегодня 76-я годовщина депортации крымских татар
Сегодня 76-я годовщина депортации крымских татар
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, в годовщину депортации крымских татар, выразил надежду, что аннексированный Крым вернется в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"4 утра ... Стук в дверь... 15 минут на сборы..." С таких слов начинаются воспоминания всех, кто пережил события 18 мая 1944 года, когда в дом каждой крымскотатарской семьи постучалась беда. 76 лет назад началась принудительная депортация коренного народа с Крымского полуострова. Сегодня, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, мы вспоминаем о страшном преступлении, следствием которого стали тысячи человеческих жизней и искалеченных судеб. Людей сажали в вагоны и отправляли за тысячи километров от родной земли. Многие крымские татары вернулись с войны с медалями за взятие Берлина. И увидели пустые дома. Многим даже не сказали, куда отправили их семьи и где их искать", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что спустя 40 лет они получили возможность вернуться домой, однако в 2014 году в результате аннексии Крыма многие украинцы и крымские татары снова были вынуждены покинуть свою землю.

"А те, кто остался, страдают от заключений, обысков и притеснений. Мы верим, что обязательно наступит день, когда Крым вернется в Украину. Крымские татары и украинцы вернутся в родные дома, соберутся за одним столом, чтобы вместе сказать: Bizim ve siziñ azatlığıñız içün! За вашу и нашу свободу!" – подчеркнул президент.

Он добавил, что дата 18 мая 1944 года напоминает о том, что "можно преступно отнять у народа его землю и невозможно отобрать у народа его дух и волю".

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2535890196661341

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года.

В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В 2017 году Всемирный конгресс крымских татар направил обращение правительствам разных стран с призывом признать депортацию геноцидом.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, геноцид, депортация, Владимир Зеленский
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