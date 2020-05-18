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Украинцы рассказали, кого считают лучшим президентом в истории

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", лучшими президентами украинцы считают Леонида Кучму и Владимира Зеленского, худшим – Виктора Ющенко.

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Зеленского и Кучму украинцы считают лучшими из шести президентов
Зеленского и Кучму украинцы считают лучшими из шести президентов 
Фото: president.gov.ua

Большинство опрошенных Социологической группой "Рейтинг" респондентов – 20% – считают, что Леонид Кучма был лучшим президентом независимой Украины. Результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга" 18 мая. 

Второе место с 16% занял действующий глава государства Владимир Зеленский, третье – Леонид Кравчук, за него отдали голоса 13% опрошенных. 

12% респондентов считают, что лучшим президентом был Петр Порошенко, 9% – Виктор Янукович, 6%  Виктор Ющенко.

14% участников опроса ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% затруднились с ответом. 

Относительно чаще как эпоху развития респонденты характеризовали времена правления Кучмы и Зеленского (41% и 33% соответственно), как упадок – период президентства Порошенко (49%) и Януковича (45%). 

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Кравчук был президентом Украины в 1991–1994 годах, Кучма – в 1994–2005 годах, Ющенко – в 2005–2010 годах, Янукович – в 2010–2014 годах, Порошенко – в 2014–2019 годах, Зеленский – с 2019-го. Кучма – единственный президент в истории Украины, который занимал должность два срока подряд.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. 

Теги: Виктор Янукович, Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, соцопрос, Владимир Зеленский, президент
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