Украинцы рассказали, кого считают лучшим президентом в истории

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", лучшими президентами украинцы считают Леонида Кучму и Владимира Зеленского, худшим – Виктора Ющенко.

Зеленского и Кучму украинцы считают лучшими из шести президентов Фото: president.gov.ua

Большинство опрошенных Социологической группой "Рейтинг" респондентов – 20% – считают, что Леонид Кучма был лучшим президентом независимой Украины. Результаты опроса опубликованы на сайте "Рейтинга" 18 мая.

Второе место с 16% занял действующий глава государства Владимир Зеленский, третье – Леонид Кравчук, за него отдали голоса 13% опрошенных.

12% респондентов считают, что лучшим президентом был Петр Порошенко, 9% – Виктор Янукович, 6% – Виктор Ющенко.

14% участников опроса ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% затруднились с ответом.

Относительно чаще как эпоху развития респонденты характеризовали времена правления Кучмы и Зеленского (41% и 33% соответственно), как упадок – период президентства Порошенко (49%) и Януковича (45%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 12–13 мая. Было опрошено 3000 совершеннолетних респондентов во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Кравчук был президентом Украины в 1991–1994 годах, Кучма – в 1994–2005 годах, Ющенко – в 2005–2010 годах, Янукович – в 2010–2014 годах, Порошенко – в 2014–2019 годах, Зеленский – с 2019-го. Кучма – единственный президент в истории Украины, который занимал должность два срока подряд.

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.