Пришелец в поселке Котовского. Black Orchid Empire сняли клип на трек Natural Selection. Видео
На YouTube-канале Long Branch Records презентовали клип на трек Natural Selection британской группы Black Orchid Empire. Режиссер – Алина Гордиенко. Съемки проходили в Одессе, в поселке Котовского. Локациями выбрали школу №14 на улице Крымской, а также берег Куяльницкого лимана. В ролике показана прогулка пришельца по окрестностям. Он изучает мир, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. Для этого ему достаточно нажать одну кнопку на пульте.
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