We Are The People. Игги Поп в новом клипе рассказал стихотворение. Видео
Американский музыкант Игги Поп на своем YouTube-канале презентовал клип на трек We Are The People ("Мы люди"). В ролике музыкант появляется в кадре на черном фоне и читает стихи – поэму умершего певца Лу Рида, написанную в 1970 году. "Как по-современному красиво это стихотворение 1970 года! Насколько верны слова. Мы – люди”, – написал исполнитель в Twitter. Трек We Are The People вошел в альбом Игги Попа Free.
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