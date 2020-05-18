Гитлер и Гиммлер в "Бессмертном полку": Россия подозревает Украину и Эстонию

Четверо граждан России стали фигурантами уголовных дел "о реабилитации нацизма" из-за фотографий Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других нацистских преступников, размещенных на сайте акции "Бессмертный полк". Следователи РФ также подозревают жителей Украины и Эстонии.

В 2020 году шествия "Бессмертного полка" в России не было Фото: depositphotos.com

Следственный комитет России возбудил уголовные производства после размещения на сайте движения "Бессмертный полк" портретов главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Следкома.

Уголовные производства возбуждены в отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.

Их допрашивают следователи, по месту жительства у каждого прошли обыски.

"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности Украины и Эстонии", – говорится в сообщении.

10 мая на сайте "Бессмертного полка" неизвестные выложили фотографии нацистских преступников Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Фотографию главы СС Гиммлера неизвестные выдали за снимок полковника Василия Алексеева. Портрет Гитлера подписали как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".

В 2020 году акция "Бессмертный полк" из-за эпидемии коронавируса проводилась онлайн. Россиянам предложили выложить в соцсетях или на сайте движения фотографии своих родственников – участников войны.