Гитлер и Гиммлер в "Бессмертном полку": Россия подозревает Украину и Эстонию

Следственный комитет России возбудил уголовные производства после размещения на сайте движения "Бессмертный полк" портретов главы нацистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба Следкома.
Уголовные производства возбуждены в отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.
Их допрашивают следователи, по месту жительства у каждого прошли обыски.
"Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности Украины и Эстонии", – говорится в сообщении.
10 мая на сайте "Бессмертного полка" неизвестные выложили фотографии нацистских преступников Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Фотографию главы СС Гиммлера неизвестные выдали за снимок полковника Василия Алексеева. Портрет Гитлера подписали как "участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо".
В 2020 году акция "Бессмертный полк" из-за эпидемии коронавируса проводилась онлайн. Россиянам предложили выложить в соцсетях или на сайте движения фотографии своих родственников – участников войны.