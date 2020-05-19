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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе обрушилась стена жилого дома

В одесском доме, где частично упала стена, прописан 41 человек, сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства.

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По данным СМИ, в результата обвала разрушены три квартиры
По данным СМИ, в результата обвала разрушены три квартиры
Фото: dsns.gov.ua

18 мая в Одессе по улице Торговая, 20 произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Проводятся работы по поиску пострадавших и разбору разрушенных строительных конструкций. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. К ликвидации последствий разрушения дома от ГСЧС привлечено 42 человека личного состава и девять единиц техники", – говорится в сообщении.

Как пишет "Думская", в результата обвала разрушены три квартиры.

"В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", – рассказали журналистам в департаменте городского хозяйства Одесского горсовета.

В коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс" журналистам сообщили, что в результате происшествия заблокирован проезжавший по Торговой троллейбус №2. Движение по маршруту остановлено.

Теги: Одесса, ГСЧС
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