В СБУ заявили, что вызвали Стерненко для проведения следственных действий

Визит одесского активиста Сергея Стерненко в здание Службы безопасности Украины в Киеве не связан с объявлением ему подозрения в уголовном производстве, заявили в ведомстве.

В Службе безопасности Украины сообщили, что вызвали одесского активиста Сергея Стерненко для проведения следственных и процессуальных действий, а не для объявления о подозрении. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

"Сергей Стерненко вызван на 9.00 18 мая для проведения отдельных следственных и процессуальных действий, которые на данный момент времени не связаны с объявлением ему о подозрении. Активизация вокруг этого дела в информационном поле является не чем иным, как сознательным стремлением обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование. Которое, к сожалению, не вернет к жизни убитого ранее человека", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования руководствуются принципами законности, объективности, справедливости и желанием установить истину, независимо от настроений и политических предпочтений всех фигурантов расследования.

Сегодня активисты собрались под зданием СБУ в Киеве, куда приехал Стерненко.

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.