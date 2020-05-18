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Видео: Радіо Свобода / YouTube

Активисты собрались под зданием СБУ в Киеве, где должны объявить подозрение Стерненко. Трансляция

Сегодня следователи Службы безопасности Украины должны объявить о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко. Под зданием следственного управления СБУ в Киеве уже собрались активисты. Трансляцию ведет "Радіо Свобода" в своем YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, 1 мая в него стреляли. Советник главы одесского управления Нацполиции Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве.

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае того же года Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что рано или поздно Стерненко объявят о подозрении в умышленном убийстве или превышении пределов необходимой самообороны.

Теги: СБУ, убийство, протесты, самооборона, нападение, покушение, Сергей Стерненко, подозрение
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