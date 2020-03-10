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Стерненко подал иск против Кивы за клевету: "Он не отвечает за свои слова и зассал прийти в суд"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в эфире ZIK и NewsOne назвал одесского активиста Сергея Стерненко подозреваемым и обвиняемым в умышленном убийстве. Стерненко подал в суд и на Киву, и на телеканалы.

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Сергей Стерненко: Он грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает
Сергей Стерненко: Он грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает
Фото: Serhii Sternenko / Facebook

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива не явился на подготовительное заседание по иску активиста Сергея Стерненко, поэтому Дарницкий районный суд Киева перенес заседание на май, сообщил Стерненко на своем канале YouTube. 

"Представитель Ильи Кивы ознакомился с материалами дела, но почему-то не явился в суд, именно из-за этого отложили судебное рассмотрение. Он грозился, что отвечает за свои слова, но на самом деле за свои слова Илья Кива не отвечает. Он зассал прийти в суд и не может объяснить, почему меня оболгал", – сказал Стерненко.

Он объяснил, что подал в суд на Киву из-за его заявлений в эфире телеканалов ZIK и NewsOne: политик назвал Стерненко подозреваемым и обвиняемым в умышленном убийстве. Иски о клевете активист подал также против этих каналов. Представители ZIK, по словам Стерненко, назвали заявления Кивы "оценочным суждением".

"То есть обвинить человека в убийстве, сказать, что он имеет процессуальный статус – это важно, процессуальный статус в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого – это у нас, оказывается, оценочные суждения", – заявил активист. 

На NewsOne заявили, что телеканал не имеет отношения к видео.

"Наверное, Кива сделал свой NewsOne с блекджеком и журналистами Медведчука и под брендом NewsOne решил их таким образом подставить. Ну или это я сделал такой видеомонтаж", – сказал Стерненко.

ВИДЕО
Видео: STERNENKO / YouTube

В течение первого полугодия 2018 года на Стерненко нападали три раза. 7 февраля активиста избили в Одессе, а 1 мая в него стреляли. Советник главы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк заявлял, что предварительная квалификация второго нападения на Стерненко – хулиганство с использованием травматического оружия. Позже стало известно, что полиция расследует нападение на Стерненко по статье об умышленном убийстве

24 мая в результате третьего нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, тогда убежал, сообщал Стерненко.

Юрист Маси Найем в апреле 2019 года говорил, что Исайкул уехал из Украины и не вернулся.

В мае Стерненко заявлял, что заказчиками покушения на него были Геннадий Труханов и бизнесмен Владимир Галантерник.

9 октября Генпрокуратура направила уголовные производства по нападениям на Стерненко в СБУ, чтобы проверить информацию о причастности к инцидентам местных чиновников и полицейских.

Теги: клевета, Илья Кива, ZIK, Сергей Стерненко, Дарницкий суд, NewsOne
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