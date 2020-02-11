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СБУ заинтересовалась перепиской Кивы с Жириновским

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в сессионном зале переписывался с абонентом, подписанным как "Владимир Жириновский". Служба безопасности Украины изучает, действительно ли нардеп общался с лидером российской партии ЛДПР.

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Кива грубо выражался в адрес премьера и Кабмина
Кива грубо выражался в адрес премьера и Кабмина
Фото: Илья Кива / Facebook

Служба безопасности Украины заинтересовалась вероятным фактом общения народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы с главой российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими высказываниями и поддержкой террористических группировок на Донбассе. Об этом СБУ 10 февраля сообщила "Суспільному".

4 февраля в СМИ появились скриншоты и видео переписки Кивы с абонентом, подписанным как "Владимир Вольфович", где нардеп в грубой форме комментирует деятельность Кабинета Министров Украины и премьера Алексея Гончарука.

В пресс-службе Жириновского заявили, что не знают, кто такой Кива.

Украинский парламентарий сказал журналистам, что выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской Думы – это такие же парламентарии".

В августе 2017 года Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) составила подозрение Жириновскому в финансировании боевиков "ДНР" и "ЛНР". Политик называл обвинение "идиотским".

18 сентября 2018 года Шевченковский районный суд Киева разрешил проводить специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Жириновского.

В январе 2019 года ГПУ проинформировала, что составила сообщение о подозрении Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Дело направили в суд.

Теги: Владимир Жириновский, переписка, Илья Кива, Служба безопасности Украины
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