СБУ заинтересовалась перепиской Кивы с Жириновским

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в сессионном зале переписывался с абонентом, подписанным как "Владимир Жириновский". Служба безопасности Украины изучает, действительно ли нардеп общался с лидером российской партии ЛДПР.

Служба безопасности Украины заинтересовалась вероятным фактом общения народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы с главой российской партии ЛДПР Владимиром Жириновским, который известен антиукраинскими высказываниями и поддержкой террористических группировок на Донбассе. Об этом СБУ 10 февраля сообщила "Суспільному".

4 февраля в СМИ появились скриншоты и видео переписки Кивы с абонентом, подписанным как "Владимир Вольфович", где нардеп в грубой форме комментирует деятельность Кабинета Министров Украины и премьера Алексея Гончарука.

В пресс-службе Жириновского заявили, что не знают, кто такой Кива.

Украинский парламентарий сказал журналистам, что выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской Думы – это такие же парламентарии".