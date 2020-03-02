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Киву вызвали в ГБР для вручения подозрения

Правоохранители подозревают народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илью Киву в умышленном нанесении легкого телесного повреждения гражданину, сообщили в Офисе генпрокурора.

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В случае неявки Кивы в ГБР к нему может быть применен принудительный привод, сообщили в Офисе генпрокурора
В случае неявки Кивы в ГБР к нему может быть применен принудительный привод, сообщили в Офисе генпрокурора
Фото: Илья Кива / Facebook

Народного депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Илью Киву вызвали в Государственное бюро расследований для вручения уведомления о подозрении. Об этом 2 марта проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По поручению генерального прокурора следователь Государственного бюро расследований 27 февраля 2020 года с соблюдением требований ст. 135 Уголовного процессуального кодекса Украины для вручения письменного уведомления о подозрении на 2 марта 2020 года на 14.00 вызвал народного депутата Украины", – рассказали в пресс-службе.

Нардепу инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья) Уголовного кодекса.

В ведомстве напомнили, что генпрокурор открыл уголовное производство в отношении Кивы 22 января по заявлению пострадавшего по факту нанесения телесных повреждений.

В случае неявки Кивы в ГБР к нему может быть применен принудительный привод в соответствии со ст. 139 УПК Украины, отметили в Офисе генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua

22 января в ресторане "Моссо" на Крещатике у Кивы возник конфликт с ветераном АТО Михаилом Майманом. На видео инцидента нардеп подошел к посетителю и попытался ударить его головой в лицо, тот ответил ударом кулаком в голову.

Кива заявил, что в ресторане на него напал человек, который вел себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова.

Полиция сообщила, что нардепу оказали медицинскую помощь на месте, а участника конфликта с ним разыскивают.

В ОПЗЖ заявили, что на Киву "бандитское нападение" совершил мужчина "из группы националистов", после чего нардеп попал в больницу.

Теги: Украина, полиция, нападение, Илья Кива, Государственное бюро расследований, уголовное производство, Офис генпрокурора, ГБР
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