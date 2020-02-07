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Чумак хочет судиться с Кивой из-за заявлений о "крышевании проституции и наркотиков"

5 февраля депутат Верховной Рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива во время заседания правоохранительного комитета обвинил заместителя генпрокурора Виктора Чумака в крышевании проституции и торговле наркотиками. Чумак в ответ решил идти в суд, так как слова Кивы "причинили ему страшные душевные волнения".

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Депутат Илья Кива обвинил замгенпрокурора Чумака (на фото) в крышевании проституции и торговле наркотиками
Депутат Илья Кива обвинил замгенпрокурора Чумака (на фото) в крышевании проституции и торговле наркотиками
Фото: Alexandr Senko / Facebook

Заместитель генерального прокурора Виктор Чумак готовит иск против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы, который обвинил Чумака в крышевании проституции и торговле наркотиками в Киеве. Об этом Чумак написал 6 февраля в своем Facebook.

5 февраля Кива на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности заявил, что Чумак "действует в интересах группировки Палатного" – депутата Рады VII, VIII созывов Артура Палатного, который, по словам Кивы, "контролирует все публичные дома и притоны в Украине". Видео заседания опубликовано на YouTube-канале комитета.

"Вы не знаете о публичных домах? О распространении этой бандой наркотиков? Вы не знаете, что ваш заместитель является прямым и заинтересованным лицом в этом деле?" – отметил Кива, обращаясь к генпрокурору Руслану Рябошапке.

В ответ Чумак сообщил, что смотрел запись заседания комитета и теперь будет готовить иск к Киве.

"Если бы это сказал "просто Кива", я бы не обратил внимания и отмахнулся. В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем причинил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск. Иск подам на большую сумму, обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро", – отметил замгенпрокурора.

https://www.facebook.com/vik.chumak/posts/2679650578770816

В феврале 2016 года Кива, который на тот момент занимал должность главы департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, заявил, что готов нарушить закон ради привлечения наркодельцов к ответственности. При этом сам Кива подтверждал, что пробовал наркотики и "может рассказать о том, как влияет кокаин".

Теги: Верховная Рада, Виктор Чумак, проституция, наркотики, Илья Кива, ГПУ, Оппозиционная платформа – За жизнь, Офис генпрокурора
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