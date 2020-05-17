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"Спасать бросились муж с братом". В Житомирской области утонули два человека

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчина утонул в реке в Житомирской области, пока пытались откачать его оказавшуюся в воде жену.

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Отдыхавшие катались на лодке
Отдыхавшие катались на лодке
Фото: pixabay.com (архив)

Вечером 16 мая в селе Нехворощ Житомирской области в реке Пустоха утонули два человека, которые там отдыхали. Об этом проинформировало 17 мая местное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Выяснилось, что компания людей отдыхала на берегу водоема. Четыре женщины решили поплавать на лодке. Посреди водоема она неожиданно перевернулась. Самостоятельно трое выбрались на берег, но одна из пострадавших не умела плавать. Спасать ее бросились собственный муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и доставил ее на берег", – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что попытки отдыхавших привести 37-летнюю женщину в чувство не увенчались успехом – она утонула.

"Пока все внимание было приковано к спасению женщины, никто не обратил внимания, вышел ли из водоема ее муж. Только потом стало известно, что он утонул, и его тело извлекали спасатели", – отметили в ГСЧС.

Утопленник – 42-летний житель города Бердичев.

Спасатели подчеркнули, что обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливают правоохранители.

Теги: ГСЧС, Житомирская область, спасатели, водоемы, женщины, отдых, мужчины
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