В Британии – наименьшее количество новых случаев заражения коронавирусом за последние недели

За последние сутки в Великобритании от коронавирусной инфекции скончался 121 человек (на три больше, чем накануне). Об этом говорится в сводке министерства здравоохранения страны, опубликованной в Twitter.
Общее количество связанных с COVID-19 смертей достигло 36 914. Соединенное Королевство занимает по этому показателю первое место в Европе и второе в мире (после США).
С начала эпидемии коронавирусная инфекция была подтверждена у 261 184 человек (1625 – за последние сутки; при этом в последние недели ежедневный суточный прирост составлял от 3 до 5 тыс.).
As of 9am 25 May, there have been 3,532,634 tests, with 73,726 tests on 24 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 25, 2020
261,184 people have tested positive.
As of 5pm on 24 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 36,914 have sadly died. pic.twitter.com/bJkiz9XqrT
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,46 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,19 млн вылечились.