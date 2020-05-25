Нобелевский лауреат считает, что карантин бесполезен

Профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт считает, что лидеры государств, вводя карантин из-за пандемии коронавируса, поддались панике.

Профессор Стэнфордского университета, Нобелевский лауреат 2013 года по химии Майкл Левитт заявил в интервью The Telegraph, что введенный из-за пандемии коронавируса карантин не имеет научного обоснования.

Ученый уверен, что правительства стран, вводя карантин, поддались панике. Он также уверен, что большинство прогнозов развития эпидемии неверны.

По мнению Левитта, карантин мог привести к большему числу умерших, чем спасенных, а социальный ущерб от ограничительных мер "был экстремальным" (речь, в частности, о росте количества случаев домашнего насилия и разводов).

Как отмечает издание, Левитт не специалист в области эпидемиологии, однако на начальном этапе вспышки коронавируса он правильно предсказал масштаб будущей пандемии, основываясь на собственных расчетах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,43 млн человек, из них более 345 тыс. умерли, более 2,18 млн вылечились.

В Великобритании заразились более 260 тыс. человек, из них 36,7 тыс. скончались.