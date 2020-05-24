Советник Трампа уверен, что саммит G7 состоится несмотря на пандемию

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен отметил, что саммит "Большой семерки", который должен был состояться 10 июня в Вашингтоне, скорее всего, будет перенесен на конец месяца.

Саммит "Большой семерки", запланированный на июнь текущего года, состоится несмотря на пандемию. Уверенность в этом высказал советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, американские власти хотят, чтобы лидеры "Большой семерки" непосредственно приехали в Вашингтон, а не проводили видеоконференцию. О'Брайен добавил, что в целях безопасности саммит перенесен на конец июня (изначально планировалось, что встреча состоится 10 июня).

Советник Трампа заявил, что лидеры ведущих экономик мира получили бы возможность встретиться и обсудить пути преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос журналиста, согласятся ли мировые лидеры приехать в Вашингтон, учитывая, что в округе Колумбия один из самых высоких показателей заболеваемости в США, советник сказал, что Белый дом получил "отличные сигналы" на приглашение Трампа.

В неформальное объединение G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,21 млн, из них более 2 млн вылечились, а 338 тыс. умерли.

По оценке МВФ, пандемия коронавируса спровоцировала самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.