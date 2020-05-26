COVID-19 в Украине. За сутки больше выздоровевших, чем заболевших

За последние 24 часа в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 339 человек (всего в стране 21 584 заболевших). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения вырос по сравнению со вчерашним днем (25 мая сообщалось о 259 новых случаях), однако остается ниже, чем на прошлой неделе – тогда ежедневно фиксировалось более 400 новых заболевших.
Еще 350 пациентов в течение суток выздоровели – третий раз за время эпидемии количество выздоровевших выше, чем новых случаев заражения. Общее количество выздоровевших достигло 7575 человек.
С начала эпидемии умерли 644 человека, 21 из них – за последние сутки (накануне сообщалось о шести умерших).
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.