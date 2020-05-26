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COVID-19 в Украине. За сутки больше выздоровевших, чем заболевших

За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной инфекции скончался 21 человек – на 15 больше, чем днем ранее.

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Третий раз с начала эпидемии коронавируса в Украине число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев заражения
Третий раз с начала эпидемии коронавируса в Украине число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев заражения
Фото: EPA

За последние 24 часа в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 339 человек (всего в стране 21 584 заболевших). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения вырос по сравнению со вчерашним днем (25 мая сообщалось о 259 новых случаях), однако остается ниже, чем на прошлой неделе – тогда ежедневно фиксировалось более 400 новых заболевших.

Еще 350 пациентов в течение суток выздоровели – третий раз за время эпидемии количество выздоровевших выше, чем новых случаев заражения. Общее количество выздоровевших достигло 7575 человек.

С начала эпидемии умерли 644 человека, 21 из них – за последние сутки (накануне сообщалось о шести умерших).

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

  • Винницкая область – 910;
  • Волынская область – 805;
  • Днепропетровская область – 895;
  • Донецкая область – 155;
  • Житомирская область – 647;
  • Закарпатская область – 1092;
  • Запорожская область – 416;
  • Ивано-Франковская область – 1306;
  • Киев – 2710;
  • Киевская область – 1458;
  • Кировоградская область – 482;
  • Луганская область – 44;
  • Львовская область – 1405;
  • Николаевская область – 281;
  • Одесская область – 842;
  • Полтавская область – 267;
  • Ровенская область – 1475;
  • Сумская область – 166;
  • Тернопольская область – 1124;
  • Харьковская область – 930;
  • Херсонская область – 177;
  • Хмельницкая область – 370;
  • Черкасская область – 392;
  • Черновицкая область – 3101;
  • Черниговская область – 134.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1941698475954871

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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