Число жертв коронавируса в мире снижается

В мире от COVID-19 умерли за сутки 1,2 тыс. человек – это самый низкий показатель за последнее время.

По состоянию на утро 26 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5 497 532 человека (+90 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 346 269 (+1,2 тыс.) человек, выздоровело 2 232 593 человека.

Таким образом, число погибших от коронавируса в мире снижается, раньше этот показатель не опускался ниже 3 тыс. в сутки. Накануне число жертв составляло 3 тыс., 24 мая – 4 тыс.

В США число инфицированных достигло 1 662 768, умерло 98 223, излечилось 379 157 человек.

На втором месте по распространению заболеваемости остается Бразилия – там 374 898 заболевших, 23 473 умерших и 153 833 излечившихся.

Далее следует Россия – 353 427 инфицированных, 3633 умерших и 118 798 выздоровевших от COVID-19.

На четвертом месте по распространению заболевания находится Великобритания – там заболело 262 547, умерло 36 996 человек.

Далее следуют Испания, Италия, Германия, Франция, Турция, Индия, Иран и Перу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились.