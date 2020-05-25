Пескова выписали из больницы после COVID-19

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что после выписки из больницы ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

О том, что Песков заболел COVID-19, стало известно 12 мая Фото: kremlin.ru

Замглавы администрации президента России, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом сам Песков заявил 25 мая агентству "Интерфакс".

Отвечая на вопрос о своем самочувствии, пресс-секретарь Путина сообщил журналистам, что после выписки ему предстоит еще две недели находиться дома в изоляции.

О том, что Песков заболел COVID-19, стало известно 12 мая. Тогда он заявил, что в последний раз контактировал с Путиным около месяца назад. При этом журналисты кремлевского пула сообщили, что пресс-секретарь присутствовал на совещании у президента РФ 30 апреля.

Таким образом, Песков стал пятым российским топ-чиновником, заразившимся коронавирусом. До этого COVID-19 был подтвержден у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова.

По состоянию на 25 мая в РФ заразились коронавирусом более 353 тыс. человек, более 3,6 тыс. человек умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.